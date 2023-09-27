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سعر الدولار الآن رسميًا بعد وصوله في السوق السوداء لهذا الرقم

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الدولار
الأربعاء، 27-09-2023 01:34 م


ننشر  سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديث عبر الموقع الرسمي للبنوك. 

 وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر كالآتي: 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنك المركزي المصري
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار مقابل الجنيه بالمصرف المتحد
وسجل سعر الدولار الآن في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في البنك الأهلي المتحد
وسجل سعر الدولار الآن في الأهلي المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه مقابل الدولار في بنك فيصل الإسلامي
وسجل سعر الدولار الآن في بنك فيصل الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. 

أسعار الدولار في بنك كريدي أجريكول
وسجل سعر الدولار الآن في بنك كريدي أجريكول نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء
وتشهد السوق السوداء للدولار في مصر حالة من الترقب وسط الحديث عن تأجيل خطوة تعويم الجنيه المصري، حيث استقر سعر الدولار اليوم في السوق الموازية ما بين 39.5 إلى  40.5 جنيه وفقا لبعض المتعاملين.

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