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رئيس مصلحة الضرائب يصدر تعليمات جديدة لممولي المأموريات التابعة للقاهرة

ارشيفية
ارشيفية
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الأحد، 12-09-2021 08:42 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه بعد دمج مصلحة الضرائب على الدخل ومصلحة الضرائب على المبيعات  في مصلحة الضرائب المصرية ، سيتم البدء هذا الشهر في دمج مأموريات ضرائب الدخل ومأموريات القيمة المضافة على مستوى الجمهورية ، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة على المأموريات المدمجة للتسهيل على الممولين .
 وأكد " وزير المالية "  أن الوزارة تمضى بقوة في سبيل الإسراع من مشروعات تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية  مما تُسهم في تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين بتبسيط وميكنة الإجراءات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وذلك حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه.
     وأوضح " وزير المالية "  أنه في إطار استكمال مشروعات التطوير التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية، والتي تهدف إلي تسهيل الإجراءات وضمان تقديم الخدمات الضريبية بالسرعة والكفاءة المنشودة، سيتم تطبيق إجراءات دمج مأموريات القيمة المضافة ومأموريات الدخل التابعة لمنطقة القاهرة رابع ، فى ١٠ مأموريات مدمجة هذا الشهر، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه توحيد جميع ملفات الممول الضريبية (دخل ، قيمة مضافة) في مأمورية واحدة وهى المأمورية التي يتبعها النشاط الرئيسي للممول ، الأمر الذي سيؤدي إلي توحيد واجهة التعامل مع المصلحة ، وإتاحة التعاملات الإلكترونية من خلال شبكة الإنترنت، والتعامل بإجراءات موحدة وأسلوب متناسق علي كافة الأوعية الضريبية، وكذلك  توفير الجهد والوقت علي الممولين ، حيث سيتم  تطبيق منظومة  الإجراءات الضريبية المميكنة التي ترتكز على ميكنة ودمج الأعمال الضريبية الرئيسية في الـ ١٠ مأموريات المدمجة التابعة لمنطقة القاهرة رابع .
    وقال " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية "  إن المأموريات التي سيتم تطبيق الدمج عليها هى ١٤ مأمورية ليصبحوا بعد الدمج ١٠ مأموريات ، وهى مأمورية ضرائب السيدة زينب ( دخل )، ومأمورية ضرائب الخليفة ( دخل )، ومأمورية ضرائب الدرب الأحمر( دخل ) ، ومأمورية ضرائب المنيل( دخل ) ، ومأمورية ضرائب مصر القديمة ( دخل )، ومأمورية ضرائب دار السلام( دخل )، ومأمورية ضرائب البساتين( دخل )، ومأمورية ضرائب المعادي(دخل ) ، ومأمورية ضرائب حلوان(دخل )، ومأمورية ضرائب 15مايو(دخل )، ومأمورية ضرائب مصر القديمــــة ( قيمة مضافة )،  ومأمورية ضرائب حلوان ( قيمة مضافة )، و مأمورية ضرائب المعادي( قيمة مضافة ، و مأمورية ضرائب السيدة زينب( قيمة مضافة ).
   وأشار " عبد القادر " أنه بتطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة  تتم إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبي الموحد لكل منهم و الذي يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وتقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية التي تصل إلى ٤٩ نموذجًا إلكترونيًا، كل وفقًا لنشاطه، سواءً للضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.
  وطالب " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " ممولي المأموريات التابعة لمنطقة القاهرة رابع بمتابعة  الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب على الفيسبوك وقنوات التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر المستجدات.
 

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