المالية: تسليم أول «ميكروباص أخضر» في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات

السبت، 21-08-2021
09:11 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية
، أن المبادرة الرئاسية
لإحلال
المركبات المتقادمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تحظى بإقبال المواطنين
على الاستفادة مما تتيحه من مزايا تحفيزية تتمثل فى الحافز الأخضر، وتقديم سيارات متطورة،
وموفرة اقتصاديًا، وصديقة للبيئة بتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، وقد تم تسليم أول سيارة
ميكروباص
جديدة، ومن المتوقع أن تتوالى عملية تسليم سيارات الميكروباص
خلال الشهر الجاري
وفقًا لأسبقية الحجز، بمعدل ٣٠٠ سيارة ميكروباص
شهريًا، إضافة إلى ٤ آلاف و١٢٧ سيارة
ملاكي وتاكسي
أخرى تم تسليمها منذ أبريل الماضي وحتى الآن، وتحملت الخزانة العامة للدولة
نحو ٩٢,٨ مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لهذه السيارات.
أضاف الوزير، في البيان الذي تلقت" المصريون"
نسخة منه، أن وزارة المالية
انتهت من إجراء المزايدة العلنية، ليتم رفع السيارات القديمة
من ساحات التخريد بالقاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس والبحر الأحمر، للتعامل معها
بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، من خلال إعادة تدوير مكوناتها كمواد خام تدخل فى صناعات
متعددة مثل التي تعتمد على «الحديد» و«المطاط» و«البلاستيك» و«الفايبر»، وغيرها، على
النحو الذي يُسهم فى توطين تكنولوجيات حديثة، وأنشطة صناعية جديدة فى مجال إعادة تدوير
مكونات المركبات المتقادمة، إضافة إلى تقليل تلوث الهواء، والانبعاثات الكربونية الضارة
الصادرة من السيارات المتهالكة.
قال أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال
المركبات بوزارة
المالية
، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال
السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز
الطبيعي، إن إجمالي الطلبات الصحيحة المكتملة على الموقع الإلكتروني للمبادرة، بلغ
حتى الآن نحو ٣١ ألف طلب، وقد تم حتى منتصف أغسطس الجاري، تخريد ٤٧٠١ سيارة قديمة مضى
على صنعها أكثر من عشرين عامًا، منها ٤٥٠٨ سيارة ملاكي و١٠٢ تاكسي
و٩١ سيارة ميكروباص
.
أضاف أننا نسعى إلى تشجيع المزيد من الشركات المصنعة للسيارات
محليًا على المشاركة في المبادرة لتوسيع مساحة الاختيار أمام الراغبين فى إحلال
سياراتهم
القديمة، وتلبية الإقبال المتزايد من المواطنين، وتقليل الفجوة بين طلبات الإحلال
،
والسيارات التي يتم تسليمها، وإزالة أى معوقات قد تحول دون زيادة الطاقة الإنتاجية
من السيارات محلية الصنع.
أشار أحمد عبد الرازق، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال
المركبات بوزارة المالية
، إن الوزارة تعمل بصفة مستمرة على تنقية الطلبات التي ترد
على الموقع الإلكتروني للمبادرة www.gogreenmasr.com، وذلك بحذف الطلبات التي تتضمن بيانات
غير صحيحة من واقع مطابقتها بقاعدة بيانات الإدارة العامة للمرور، والطلبات التي لا
تنطبق عليها شروط المبادرة، والطلبات غير المكتملة، ولم يتم فيها تحديد اختيارات العميل
من حيث نوع السيارة أو البنك المختص بالتمويل، وتوضيح ذلك للعميل من خلال رسائل نصية
على هاتفه المحمول.
أضاف أن المبادرة تستهدف تحفيز المواطنين من أصحاب السيارات
القديمة التى مر على صنعها أكثر من عشرين عامًا للحصول على سيارات جديدة متطورة تعمل
بالوقود المزدوج «الغاز الطبيعي والبنزين»، لتحل محل سياراتهم المتقادمة، من خلال تقديم
حزمة من الحوافز أهمها: الحافز الأخضر، الذى يبلغ ١٠٪ من قيمة السيارة الجديدة الملاكي
بحد أقصى ٢٢ ألف جنيه كمقدم ثمن السيارة الجديدة تسدده الخزانة العامة للدولة نيابة
عن المواطن، و٢٠٪ من ثمن سيارة «التاكسي
» الجديدة،
بحد أقصى ٤٥ ألف جنيه، و٢٥٪ لـ«الميكروباص
» بحد أقصى ٦٥ ألف جنيه، إضافة إلى التسهيلات
الائتمانية غير المسبوقة بسعر عائد ثابت للبنك ٣٪ طوال فترة التقسيط.