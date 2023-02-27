ثبات الدولار وانخفاض عملات أخرى.. سعر العملات اليوم في البنوك المصرية

بدأت تعاملات البنوك اليوم 27 فبراير 2023 بثبات أسعار
الدولار مع انخفاض طفيف في باقى اسعار العملات الأجنبية والعربية.
سعر الدولار الأمريكي:
سجل الدولار الأمريكي اليوم 27 فبراير 2023: 30.48 جنيه
للشراء 30.58 جنيه للبيع.
سعر اليورو:
سجل اليورو اليوم 27 فبراير 2023: 32.11 جنيه للشراء
32.28 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني:
سجّل الجنيه الإسترلينى اليوم 27 فبراير 2023: 36.35
جنيه للشراء و36.58 جنيه للبيع
سعر الفرانك السويسرى:
سجل الفرانك السويسرى اليوم 27 فبراير 2023: 32.35 جنيه
للشراء و32.52 جنيه للبيع.
سعر الـ100 ين ياباني:
سجل ال 100 ين ياباني اليوم 27 فبراير 2023: 22.32 جنيه
للشراء و22.48 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى:
سجل الريال السعودى اليوم 27 فبراير 2023: 8.11 جنيه
للشراء و8.15 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي:
سجل الدينار الكويتي اليوم 27 فبراير 2023: 95.95 جنيه
للشراء و99.57 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي:
سجل الدرهم الإماراتي اليوم 27 فبراير 2023: 8.30 جنيه
للشراء و8.32 جنيه للبيع.
سعر اليوان الصيني:
سجل اليوان الصينى اليوم 27 فبراير 2023: 4.37 جنيه
للشراء و4.39 جيه للبيع