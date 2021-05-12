كمبوند زيد ايست التجمع الخامس: طعم جديد للحياة بالقاهرة الجديدة

الأربعاء، 12-05-2021
12:27 ص
زيد ايست التجمع الخامس (Zed East) هو أحد
مشروعات شركة أورا العقارية، والتي قامت بالأشراف على تنفيذ المشروع الفريد من
نوعه في المنطقة، حيث يأخذ المشروع موقعًا مميزًا في التجمع الخامس، وبالقرب من
أهم المناطق الحيوية بالقاهرة الجديدة، ويتميز المشروع بتصميمه العصري والمساحات
الخضراء الواسعة ويضم وحدات سكنية متنوعة، وبمساحات مختلفة، وبأسعار لا مثيل لها،
كل هذا في كمبوند زيد ايست التجمع الخامس
، فلا تتردد وقم بحجز وحدتك الآن.
موقع مشروع زيد ايست القاهرة الجديدة
قامت الشركة المنفذة لمشروع زيد ايست التجمع الخامس
باختيار موقع المشروع بعناية كبيرة على الطريق الدائري وفي نهاية شارع التسعين
متقاطع مع الدائري الثاني، وموقع المشروع يتميز بقربه من أهم المناطق الحيوية
بالتجمع الخامس، ومنطقة القاهرة الجديدة، وموقع المشروع أيضًا قريب من كمبوند
البوسكو سيتي القاهرة الجديدة.
وسنذكر عدد من أهم الأماكن القريبة والمجاورة للمشروع
والتي تبرز أكثر أهمية موقع المشروع، وهي كالتالي:
خلال 10 دقائق باستخدام السيارة ستصل إلى مصر الجديدة ومدينة نصر.
كمبوند زيد ايست القاهرة الجديدة قريب من الجامعة الأمريكية.
خلال ربع ساعة من الكمبوند ستكون في مطار القاهرة الدولي.
العاصمة الإدارية الجديدة ليست على مسافة كبيرة من المشروع، في حوالي ربع ساعة فقط يمكنك الوصل للعاصمة الإدارية.
تصميم كمبوند زيد ايست التجمع الخامس
تصميم مشروع زيد ايست تصميم فريد من نوعه ولن تجد مثله
في أي مكان آخر، حيث يتميز المشروع بتصميمات عالمية فاخرة وعلى أحدث الأساليب
المعمارية العالمية، وهذا لكون شركة أورا التابعة للمهندس نجيب ساويرس هي المشرفة
على بناء المشروع، وأِشرفت شركة Watg الهندسية على تصاميم المشروع، ويشمل تصميم الكمبوند كافة أنواع
الوحدات السكنية من شقق وفلل وبتهاوس وتان هاوس، بجانب عدد لا حصر له من الخدمات
والمرافق.
مساحة مشروع Zed East
يقام مشروع زيد ايست التجمع الخامس على مساحة ضخمة تصل
إلى 373 فدان، وتقسم هذه المساحة إلى 183 فدان للمساحات الخضراء المفتوحة، و12.5
فدان للمباني، و42 فدان للنادي الرياضي، لذلك إذا كنت تبحث عن الخصوصية والراحة
فقم بحجز وحدتك الآن في زيد ايست التجمع الخامس.
مساحة وحدات زيد ايست التجمع الخامس
كما ذكرنا فإن مشروع زيد ايست يضم وحدات متنوعة من شقق
نموذجية وبنتهاوس وعمارات سكنية مكونة من دور أرضي و8 أدوار علوية، وفلل بمختلف
أنواعها، وشاليهات، بمساحات تبدأ من 55 م2 وحتى 354 م2، وتقسم هذه المساحات
كالتالي:
1-شقق وبنتهاوس كمبوند زيد ايست التجمع الخامس تبدأ من مساحة 63 م2 وتصل إلى 238 م2.
2-مساحة فلل وشاليهات كمبوند زيد ايست التجمع الخامس تبدأ من 175 م2 وتصل إلى 354 م2.
أسعار كمبوند زيد ايست التجمع الخامس
تعتبر أسعار الشقق والفلل في كمبوند زيد ايست أحد أهم
مميزات المشروع، فقد قامت شركة أورا بتوفير وحدات بمساحات مختلفة وأسعار تنافسية،
وهذه الأسعار هي كالتالي:
1-سعر شقة فاخرة بغرفة نوم واحدة بمساحة 85 م2 يبدأ من 2،300،000 جنيه مصري إلى 2،400،000 جنيه مصري.
2-سعر شقة 2 غرفة نوم بمساحة 104 م2 يبدأ من 2،578،000 جنيه مصري.
3-سعر شقة 3 غرف نوم بمساحة 139 م2 يبدأ من 3،577،000 جنيه مصري.
4-سعر البنتهاوس بثلاث غرف نوم بمساحة 219 م2 يبدأ من 6،356،000 جنيه مصري.
5-سعر الشاليه بثلاث غرف نوم بمساحة 175 م2 يبدأ من 6،715،000 جنيه مصري.
6-سعر فيلا التاون هاوس بمساحة 195 م2 يبدأ من 7،737،000 جنيه مصري.
7-سعر فيلا توين هاوس بمساحة 226 م2 يبدأ من 10،088،000 جنيه مصري.
8-سعر فيلا ستاند ألون بمساحة 254 م2 يبدأ من 12،843،000 جنيه مصري.
طرق حجز وتقسيط وحدات زيد ايست التجمع الخامس
تقدم الشركة المالكة أنظمة سداد وتقسيط عند حجز وحدات
زيد ايست التجمع الخامس، ومن خلال أحد هذه الأنظمة يمكنك اختيار أنسب العروض
المريحة لك، وهي تتلخص في:
يمكن حجز وحدتك في زيد ايست (Zed East) بدفع مقدم حجز 5%، ثم 5% أخرى بعد 3 شهور، و10% عند الاستلام، وتقسيط الباقي على 9 سنوات.
دفع مقدم حجز 5%، و7،5% بعد ثلاثة شهور، و10% عند الاستلام، والباقي على أقساط ربع سنوية لمدة 10 سنوات.