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تحرك للصعود من جديد.. كم وصل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء؟

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الدولار
الإثنين، 04-09-2023 02:13 م


شهد سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة- السوق غير الرسمية لتداول سعر الصرف- تحركاً طفيفاً في السوق السوداء، بعد تراجع خلال تعاملات الأسبوع الماضي وحتى اليوم بعد مخاوف المضاربين لتجارة العملة من انضمام مصر لتكتل بريكس واحتمالات وفرة الدولار وزيادة القبضة الأمنية في مطاردة تجار العملة.

وتراجع سعر الدولار في السوق الموازية، بحسب مراقبين، إلى بين 38 و39 جنيها مقابل بين 40.5 و41.5 جنيه، وهو أعلى نقطة وصل لها سعر الدولار خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي في السوق السوداء.
فيما استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في سوق المال، حيث سجل في البنوك والصرافات متوسط 30.87 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 4 سبتمبر 2023 
مع خطوة انضمام مصر إلى مجموعة البريكس وإعلان مجلس الوزراء المصري إنشاء وحدة تحت مسمى "البريكس" والتي تُعنى ببحث ملفات التعاون مع التجمع الاقتصادي، استمر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه على استقراره في ختام التعاملات البنكية اليوم، حيث سُجل أعلى سعر للدولار في بنك قناة السويس ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيهاً سعر الشراء، مقابل 30.95 جنيهاً سعر البيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر
كما استقر سعر الدولار في كل من بنك الإسكندرية وبنك مصر مسجلاً 30.85 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم 30.84 جنيهاً للشراء، مقابل 30.938 جنيهاً للبيع.

كانت مجموعة بريكس أعلنت يوم 24 أغسطس الماضي خلال اجتماعها في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا انضمام عدد من الدول للتكتل ومنها مصر والسعودية والإمارات وإيران.

ويهدف التكتل إلى تقوية تبادل التعاملات التجارية بالعملات الوطنية، وتخفيف الاعتماد على الدولار بين الدول المشاركة فيه، وأهمها دول التكتل الأساسية وهي الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.

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