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بعد قرار المركزي.. بنك ناصر يقدم أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار

NASSEEEER
بنك ناصر
Native
Teads
السبت، 25-06-2022 10:36 ص

يتقدم بنك ناصر الاجتماعي قائمة البنوك المصرية في تقديم أعلي سعر فائدة على شهادات الادخار أجل 3 سنوات للعائد الثابت خلال المرحلة الحالية، وذلك بعد قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة في اجتماعه الخميس.
وتصدر بنك ناصر المركز الأول في تقديم أعلى شهادات ادخار في السوق جاء بعد قرار بنكا الأهلي بوقف شهادة 18% سنويا للعائد الثابت آجال سنة نهاية شهر مايو الماضي بعد ما جمعت الحصيلة المستهدفة 750 مليار جنيه مع إتاحة شهادة ادخار بديلة بفائدة 14% سنويا لكن بأجل 3 سنوات ويصرف العائد شهريا.

ويقدم بنك ناصر الاجتماعي شهادتي ادخار بسعر فائدة مرتفع واحدة مخصصة لكافة العملاء من سن 16 عاما إلى فوق، والأخرى لكبار السن من سن 65 سنة إلى فوق بدوريات صرف عائد مختلفة.

- شهادة بنك ناصر الاجتماعي لكبار السن (رد الجميل):
شهادة ثلاثية: بسعر عائد 15.25% يصرف العائد سنويا، أو 14.5% يصرف العائد بشكل ربع سنوي، أو 14.25% يصرف شهريا.

يبدأ الشراء من ألف جنيه ومضاعفاته.

- شهادة بنك ناصر مرتفعة العائد لجميع العملاء:
السن: 65 عاما إلى فوق.

شهادة ثلاثية عائد ثابت: سعر العائد 15% يصرف العائد سنويا، أو 14.25% يصرف العائد بشكل ربع سنوي، أو 14% يصرف شهريا.

يبدأ الشراء من ألف جنيه ومضاعفاته.

السن: 16 عاما إلى فوق.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها أول أمس الخميس وذلك بعد رفعها في الاجتماعين الماضيين بمجموع 3%، رغم استمرار معدلات التضخم في الارتفاع بمصر خلال مايو، إلى جانب رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.
 

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