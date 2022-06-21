هل يصل الدولار إلى 19 جنيهًا يوم الخميس القادم؟

الثلاثاء، 21-06-2022
12:05 م
بعد ارتفاع طفيف للدولار
مقابل الجنيه المصري في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، تسود حالة من الحذر والترقب
في سوق الصرف في مصر انتظاراً لنتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية لدى البنك
المركزي المصري، المقرر يوم الخميس
المقبل لتحديد أسعار الفائدة للفترة المقبلة،
وهل يرتفع سعر الدولار
؟
وهو أول اجتماع للجنة السياسة
النقدية في مصر بعد قرار البنك المركزي
الأمريكي الأخير الذي رفع الأسعار.
وسجل الدولار
الأمريكي في
البنك المركزي
، 18.7100 للشراء والبيع سجل الدولار
الأمريكي 18.7883.
وسجل الدولار
في بنكي الأهلي ومصر، الثلاثاء
21-6-2022، 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.
أسعار الدولار
في البنوك
المصرية مقابل الجنيه
سجل الدولار
صباح اليوم في
البنك المركزي
عند الشراء 18.7100، وللبيع 18.7883.
سجل سعر الدولار
صباح اليوم
في البنك الأهلي 18.71جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار
صباح اليوم
في بنك مصر 18.71جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.
وصل سعر الدولار
صباح اليوم
في مصر داخل البنك التجاري الدولي cib إلى 18.73، للشراء، وعند البيع وصل إلى 18.79.
سعر الدولار
اليوم في مصر
داخل مصر أبوظبي الإسلامي 18.7400 للشراء، وللبيع وصل 18.7900.
وصل سعر الدولار
اليوم في بنك
كريدي أجريكول، إلى 18.72 للشراء، وعند البيع وصل إلى 18.79.
وصل سعر الدولار
صباح اليوم
في بنك قناة السويس نحو 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.
وصل سعر الدولار
صباح اليوم
في بنك الأهلي المتحد نحو 18.73 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.
وصل سعر الدولار
صباح اليوم
في البنك الأهلي الكويتي نحو 18.74 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.
وصل سعر الدولار
صباح اليوم
في بنك الإسكندرية نحو 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.
وصل سعر الدولار
صباح اليوم
في المصرف المتحد نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.
وصل سعر الدولار
صباح اليوم
في بنك التعمير والإسكان 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.
وصل سعر الدولار
صباح اليوم
في بنك «إتش إس بي سي» 18.69 للشراء وعند البيع وصل إلى 18.79.
وصل سعر الدولار
في بنك سايب
18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.