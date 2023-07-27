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بعد فتح شراء الشهادات الدولارية.. تعرف على سعر الدولار في السوق السوداء

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الدولار
الخميس، 27-07-2023 09:46 ص

 

قال اثنان من المراقبين، في بعض شركات الصرافة التي لديها انتشار جغرافي واسع، إن سعر الدولار في السوق السوداء لتجار العملة بشكل غير رسمي استقر خلال تعاملات اليوم بين 38 جنيها و38.5 جنيه دون تغيير عن مستواه في نحو أسبوعين، وذلك تزامنا مع بدء طرح بنكي الأهلي ومصر شهادتين جديدتين بالدولار بسعر فائدة مرتفع اليوم.

 

وأضاف المصدران- حسب مصراوي- أن تأثير طرح شهادات مرتفعة العائد بالدولار في تجفيف منابع السوق السوداء لن يظهر بين يوم وليلة، لكنه سيحتاج إلى بعض الوقت للحكم عليها.

 

كان بنكا الأهلي ومصر أعلنا أمس بدء بيع شهادتين بالدولار بأجل 3 سنوات للعائد المرتفع بداية من اليوم، الأولى بسعر فائدة 7% سنويا يصرف العائد عليها بالدولار بشكل ربع سنوي، والثانية بسعر فائدة 9% سنويا يصرف العائد عليها بشكل تراكمي مدفوع مقدما (بمجموع 27%) بالجنيه.

 

وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء قبل عيد الأضحى من مستوى 40 جنيها الذي سجله في أبريل الماضي بعد تصريحات الرئيس التي ألمحت إلى استبعاد حدوث خفض جديد مؤثر في سعر الجنيه خلال الفترة الحالية.

 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أحد المؤتمرات منتصف يونيو الماضي: "وانت بتقرب من سعر الصرف علينا الانتباه كي لا ندخل في أزمة فوق الخيال، ونحن نتمتع بمرونة في سعر الصرف لكن عندما يتعرض الأمر لأمن مصر القومي والشعب المصري يضيع فيها لأ، عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم إحنا منقعدش في مكاننا".

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