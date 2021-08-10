المالية: ٧,٦ مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية

الثلاثاء، 10-08-2021
09:17 ص
متابعات- أمينة عبد العال
استعرض الدكتور محمد معيط
وزير المالية، الجهود المبذولة
من رجال الجمارك
لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما
يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو
الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك
،
أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية
، قامت بالإفراج خلال يوليو الماضي
عن مشمول ١١ ألفًا و٧٣ شهادة جمركية وارد نهائي، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية،
ومستلزمات الإنتاج، والسيارات وقطع الغيار، والدخان، والبضائع العامة، حسب البيان
الذي تلقت" المصريون" نسخة منه.
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن الشهادات
بلغت ٢ مليار و١٦١ مليونًا و٩٤٧ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والضرائب
والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات حوالي ٥ مليارات و٥٠٩ ملايين و٨١٦ ألف جنيه
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية
،
قامت بتصدير مشمول ٤ آلاف و١٧٧ شهادة بيان جمركي خلال شهر يوليو الماضي، لأصناف متعددة
من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة منها: «الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك،
والسكر، والملابس» ، تم تحصيل رسوم الصادر بمبلغ ٧ ملايين و٩٠٨ آلاف جنيه، كما
قامت الإدارة العامة للمنافذ بتحصيل رسوم زيادة وزن لـ ٥٦٠ بيانًا جمركيًا بإجمالي
٤ ملايين جنيه و٥٢ ألف جنيه خلال نفس الفترة .
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب
والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية
خلال شهر يوليو الماضي ، بلغت ٧ مليارات
و٦٨٣ مليونًا و و٧٢٤ ألف جنيه.