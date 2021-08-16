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في يوليو الماضي..

الجمارك: المالية: 2,5 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»

ارشيفية
ارشيفية
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الإثنين، 16-08-2021 09:11 ص متابعات- أمينة عبد العال
تلقى وزير المالية، الدكتور محمد معيط،  تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول ١٠ آلاف و٥٢٠ شهادة جمركية واردة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف، وقطع غيار الموتوسيكلات، والسيارات»، خلال شهر يوليو الماضي.
أضاف التقرير الذي تلقت " المصريون" نسخة منه،أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، بلغت ٣٤٩ مليونًا و٧٣٠ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي مليار و٧٤٣ مليونًا و٦٤٦ ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، قامت بتصدير مشمول ٤ آلاف و١٣٣ بيانًا جمركيًا خلال شهر يوليو الماضي، معظم أصنافها من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، والرمل»، بقيمة إجمالية بلغت ٤ مليارات و٤١٠ ملايين و٣٩٠ ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو ١٧ مليونًا و١٣٣ ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، خلال شهر يوليو الماضي بلغت نحو ٢مليار و٥٠٢ مليون و٧٣ ألف جنيه.
 

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