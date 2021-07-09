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خلال العام الحالي

السفير الأمريكي بالقاهرة: زيادة تدفقات الاستثمارات الأمريكية بمصر إلى ٢ مليار دولار

وزير المالية والسفير الامريكي
وزير المالية والسفير الامريكي
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الجمعة، 09-07-2021 09:07 ص أمينة عبد العال
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على توفير بيئة مشجعة للاستثمار الوطني وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية فى مختلف القطاعات الاقتصادية إلى مصر.
أضاف الوزير، خلال لقائه بالسفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، أننا نعمل على تطوير وتحديث أنظمتنا الضريبية والجمركية لتواكب المعايير العالمية، بما يساعد في جذب وتشجيع الاستثمارات، لافتًا إلى حرصه على حل أي مشكلات تواجه الاستثمارات العاملة في مصر، لتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات وتنمية حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي.. وأشار إلى حرصه أيضًا على التشاور مع مجتمع الأعمال لدى إعداد مشروع قانون الجمارك ولائحته التنفيذية، حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه.
قال السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، إن الشركات الأمريكية قامت بضخ استثمارات في مصر لتصل إلى  ١,٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٠، مؤكدًا تطلعه لزيادة تدفقات الاستثمارات الأمريكية بمصر لتصل إلى ٢ مليار دولار خلال العام الحالي.. وأضاف أن هناك شركة أمريكية تُخطط لضخ استثمارات بقيمة ٥ مليارات دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، موضحًا أنه يقوم شخصيًا بالتواصل المباشر مع العديد من تجمعات الشركات الأمريكية، لحثها على استكشاف فرص الواعدة للاستثمار فى مصر.
أكد الجانبان، خلال اللقاء، متانة العلاقات الإستراتيجية بين مصر وأمريكا، وحرص القيادة السياسية بالبلدين على تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات.
حضر اللقاء كل من أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.
 

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