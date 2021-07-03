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مصر و130 دولة تتوصل إلي اتفاق لمعاملة الشركات متعددة الجنسيات ضريبيا

وزير المالية
وزير المالية
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السبت، 03-07-2021 09:42 ص أمينة عبد العال
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن اتفاق تاريخي توصلت له 130 دولة منها مصر يتعلق بمجال الضرائب الدولية حول كيفية توزيع الضرائب المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات وبصفة خاصة الشركات العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي عبر المنصات الرقمية دون وجود كيان قانوني لها في كثير من الأسواق العاملة بها.
وقال في البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه، أن هذه الدول اتفقت أيضا علي وضع قواعد ضريبية جديدة تَحول دون تجنب الشركات متعددة الجنسيات دفع حصتها العادلة من الضرائب في مختلف دول العالم التي تعمل بها من خلال تطبيق حد أدني لسعر الضريبة لا يقل عن 15%.
وأضاف وزير المالية ان هذا الاتفاق تم التوصل له خلال أعمال المؤتمر الثاني عشر لأعضاء الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح وهم 139 دولة علي مستوي العالم بما فيها الدول الصناعية السبع الكبرى ونظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وشارك في إعماله أكثر من 650 ممثل عن الحكومات والمنظمات الدولية وعقد بخاصية الفيديو كونفرنس.
وأكد وزير المالية ان هذا الاتفاق التاريخي يحافظ  علي حقوق مصر من حصيلة الضرائب علي نشاط الشركات متعددة الجنسيات في مصر، حيث انه يكلل جهود وزارة المالية في مكافحة عمليات نقل الأرباح  والتآكل الضريبي، متوقعا ان يسهم هذا الاتفاق الدولي في تعزيز الإيرادات الضريبية لمصر من نشاط شركات العالمية العاملة بالاقتصاد الرقمي.
من جانبه قال رامي يوسف مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية أن مصر شاركت علي مدي سنوات بجهد كبير في صياغة هذا الاتفاق الضريبي، لافتا إلي ان مصر أعربت  خلال المؤتمر عن دعمها لهذا الاتفاق الهيكلي الذي أعلنت 130 دولة بجانب مصر تأييدها إلي ما تم التوصل إلية متوقعا انضمام دول اخري للاتفاق مستقبلا.
وأوضح أن مصر ستعمل مع أعضاء الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح لوضع التفاصيل الفنية للاتفاق خلال الشهور القادمة من آجل صياغة الاتفاق النهائي بحلول أكتوبر 2021.
 

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