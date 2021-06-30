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في مايو الماضي

غتوري : ٢,١ مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»

ارشيفية
ارشيفية
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الأربعاء، 30-06-2021 08:50 ص متابعات- أمينة عبد العال
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول ٨ آلاف و٧٥١ شهادة جمركية واردة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف، وقطع غيار، الموتوسيكلات، والسيارات»، خلال شهر مايو الماضي، حسب البيان الذي تلقت" المصريون" نسخة منه.
أضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، بلغت 447 مليونًا و363 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي مليار و692 مليونًا و641 ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، قامت بتصدير مشمول 4 آلاف و154 بيانًا جمركيًا خلال شهر مايو الماضي، معظم أصنافها من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «الألمونيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، والرمل»، بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات و809 ملايين و876 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 16 مليونًا و996 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، خلال شهر مايو الماضي بلغت نحو ٢مليار و١٧٨ مليونًا و٧٥٣ ألف جنيه.
 

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