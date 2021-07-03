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بمناسبة عيد الأضحى..

صرف مرتبات هذا الشهر بالزيادات المالية الجديدة.. بدءًا من ١٢ يوليو

ارشيفية
ارشيفية
Native
السبت، 03-07-2021 09:38 ص أمينة عبد العال
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم صرف الزيادات المالية الجديدة التى تتضمن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، والحافز الإضافي، للعاملين بالدولة، مع مرتبات الشهر المقبل بدءًا من ١٢ يوليو ٢٠٢١، حيث تقرر بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، تقديم مواعيد صرف المرتبات، عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام المالي الجديد.
وأضاف الوزير في البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه، أنه تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على خمسة أيام خلال هذه الأشهر، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مهيبًا بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة لمجابهة تداعيات «كورونا»، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
قال طارق بسيونى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر يوليو، وأغسطس، وسبتمبر لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفى مقدمتها: مستحقات العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية؛ تقديرًا لجهودهم في مواجهة «الجائحة»، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين في ٣٣ وزارة وهيئة يوم ١٢ يوليو، ثم بدء صرف مرتبات ٢٠ وزارة وهيئة يوم ١٣ يوليو، ثم بدء صرف مرتبات ١٣ وزارة وهيئة يوم ١٤ يوليو، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي ٢٦، ٢٧ يوليو ٢٠٢١.
أشار إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس ٢٠٢١ للعاملين فى ٣٣ وزارة وهيئة يوم ١٧ أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات ٢٠ وزارة وهيئة يوم ١٨ أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات ١٣ وزارة وهيئة يوم ١٩ أغسطس، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي ٢٢ و٢٣ أغسطس، لافتًا إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر ٢٠٢١ للعاملين في ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢١ سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات ٢٠ وزارة وهيئة يوم ٢٢ سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات ١٣ وزارة وهيئة يوم ٢٣ سبتمبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى ٢٦، و٢٧ سبتمبر.
وأهاب بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا».
 

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