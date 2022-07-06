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الدولار يقفز ويسجل أعلى مستوى له منذ عامين

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الدولار
Native
Teads
الأربعاء، 06-07-2022 02:35 م

ارتفع سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 6-7-2022، وفقا لآخر تحديث وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 18.83 جنيها للشراء و18.90 جنيها للبيع.

وقفز الدولار الأمريكي ليسجل أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين، فقد دفع القلق المتزايد بشأن الركود المستثمرين إلى الإقبال على أصول الملاذ الآمن، وتحطّمت العملات ذات المخاطر العالية من هنغاريا إلى كولومبيا، وذلك بحسب تقرير عبر وكالة “بلومبرج الشرق”.

أعلى سعر للدولار
وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 18.86 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك مصر إيران للتنمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري:  18.83 جنيه للشراء و18.90 جنيه للبيع
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.86 جنيه للشراء، مقابل 18.91 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية: 18.86 جنيه للشراء، مقابل 18.91 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: 18.85 جنيه للشراء، مقابل 18.91 جنيه للبيع.
أسعار صرف الدولار الامريكي في البنوك اليوم الأربعاء 6-7-2022
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي
أسعار الدولار في البنوك اليوم
سعر الدولار في بنك البركة: 18.79 جنيه للشراء، مقابل 18.89 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 18.83 جنيه للشراء، مقابل 18.89 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 18.85 جنيه للشراء، مقابل 18.91 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 18.85 جنيه للشراء، مقابل 18.91 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 18.81 جنيه للشراء، مقابل 18.91 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 18.84 جنيه للشراء، مقابل 18.91 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 18.84 جنيه للشراء، مقابل 18.91 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر: 18.76 جنيه للشراء، مقابل 18.82 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 18.83 جنيه للشراء، مقابل 18.89 جنيه للبيع
سعر الدولار في المصرف المتحد: 18.83 جنيه للشراء، مقابل 18.91 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي: 18.81 جنيه للشراء، مقابل 18.91 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك بلوم: 18.81 جنيه للشراء، مقابل 18.91 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس: 18.83 جنيه للشراء، مقابل 18.91 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك المشرق: 18.81 جنيه للشراء، مقابل 18.91 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 18.81 جنيه للشراء، مقابل 18.91 جنيه للبيع.
 

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