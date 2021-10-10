الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأحد، 10-10-2021
09:29 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
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وسجل سعر الدولار
الأحد 10 أكتوبر
حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74
جنيه، وسجل في بنك قناة السويس 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه.
كما سجل في البنك الأهلي الكويتي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه،
وسجل في البنك المصري الخليجي 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه.