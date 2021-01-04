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الدولار يرتفع أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم

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الدولار يرتفع أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم

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الدولار يرتفع أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم
 
الإثنين، 04-01-2021 07:14 م

سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الاثنين في بعض البنوك بينما استقر في أخرى.
وصعد سعر الدولار على مستواه في البنك التجاري الدولي مسجلًا 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.
كما ارتفع سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس إلى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.
وفي بنوك الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية استقر عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، وكريدي أجريكول عند 15.68جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.
كما استقر سعر الدولار على مستواه في بنك البركة عند 15.69 جنيه للشراء, و15.79 جنيه للبيع.
 

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