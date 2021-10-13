الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأربعاء، 13-10-2021
09:47 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
تراجع طفيف
بمقدار قرش واحد، حيث سجل 15.71 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.72
جنيه.
وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74
جنيه، وسجل في بنك التعمير والإسكان 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه.
كما سجل الدولار
في مصرف أبو ظبي
الإسلامي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل
15.76 جنيه، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76
جنيه.