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الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
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الإثنين، 26-07-2021 08:43 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 26 يوليو حالة من التراجع الطفيف بمقدار قرش واحد حيث سجل اليوم 15.66 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية15.67 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المصري الخليجي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه.
كما سجل في بنك مصر 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه، وسجل في بنك مصر إيران للتنمية 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.
 

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