مضاربات قوية بالسوق السوداء.. كم وصل سعر الدولار اليوم؟

الأحد، 11-02-2024
02:00 م
استقر سعر الدولار
في مصر اليوم الأحد 11 فبراير 2024 في البنوك والصرافات، فيما تشهد السوق السوداء مضاربات عنيفة.
وتشهد السوق السوداء مضاربات حادة منذ قرار البنك المركزي المصري الأسبوع قبل الماضي برفع سعر الفائدة 2% ما زاد من التكهنات حول خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، الأمر الذي نفته مصادر حكومية في وقت سابق.
وقال متعاملون في سوق الصرف على دراية بما يحدث في السوق الموازية إن الدولار في السوق السوداء انخفض 3 جنيها إلى مستويات 62 جنيها بدلاً من 65 جنيها في السابق.
وأضافت المصادر أن عددا كبيرا من تُجار العملة يرفضون بيع الدولار بتلك الأسعار في الوقت الحالي، خصوصًا أنهم اشتروا العملة الخضراء بسعر مرتفع، قبل قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة، وهو ما يجعل عمليات بيع الدولار متوقفة منذ أكثر من أسبوع.
ويترقب الاقتصاديون خلال الأيام المقبلة تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة قرض الصندوق إلى مستويات قد تصل إلى 10 مليارات دولار ما يتيح للحكومة المضي قدماً في خطة الإصلاح الاقتصادي والقضاء على السوق الموازية للدولار.
سعر الدولار
مقابل الجنيه المصري
جاء سعر الدولار
في البنك المركزي المصري عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة
وصل سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء إلى 63 جنيها.
سعر الدولار
اليوم في بنك القاهرة
سجل سعر الدولار
الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.
سعر الدولار
اليوم في البنك الأهلي
ثبت سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنكا حكوميا) عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك مصر
ناهز سعر الدولار
اليوم في بنك مصر مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في بنك الإسكندرية
في بنك الإسكندرية، قدر سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه بقيمة 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.
سعر الدولار
في بنك CIB
حافظ سعر الدولار
اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي
ثبت سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في شركات الصرافة
وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة إلى مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.