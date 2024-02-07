الدولار يفاجئ الجميع ويصعد من جديد في السوق السوداء ليسجل هذا الرقم

الأربعاء، 07-02-2024
02:35 م
فاجأ الدولار
الجميع اليوم الأربعاء 7 فبراير، بالصعود مرة أخرى ليتخطى حاجز الـ 60 جنيهًا بعد أن وصل 55 جنيهًا نزولًا من 70 جنيهًا الأسبوع الماضي، فيما استقر سعر الدولار
في البنوك والصرافات.
وعاد سعر الدولار
في السوق الموازية للصعود مجددا بفعل المضاربات، وفقا لمتعاملين في سعر الصرف، ونقلت وسائل إعلام عن مصدر طلب عدم نشر اسمه إن السوق ارتد اليوم للارتفاع بسبب احتجاز المضاربين للدولار وعدم إتاحته، خاصة أنه انخفض بشكل حاد على مدار اليومين الماضيين.
وفقد الدولار
في السوق السوداء نحو 18 جنيها دفعة واحدة خلال يومين، بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة الخميس الماضي.
سعر صرف الدولار
اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة
وصل سعر صرف الدولار
اليوم في السوق السوداء إلى 63 جنيها.
سعر الدولار
اليوم في البنوك المصرية
حقق سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه بالبنوك المصرية مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك القاهرة
سجل سعر الدولار
الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.
سعر الدولار
اليوم في البنك الأهلي
ثبت سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنكا حكوميا) عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك مصر
ناهز سعر الدولار
اليوم في بنك مصر مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في بنك الإسكندرية
في بنك الإسكندرية، قدر سعر شراء الدولار
اليوم مقابل الجنيه بقيمة 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.
سعر الدولار
في بنك CIB
حافظ سعر الدولار
اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي
ثبت سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في شركات الصرافة
وصل سعر صرف الدولار
مقابل الجنيه في شركات الصرافة إلى مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.