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ارتفاع الدولار أمام الجنيه يتواصل.. تعرف على أسعار اليوم​

سعر-الدولار
ارتفاع الدولار أمام الجنيه يتواصل.. تعرف على أسعار اليوم​
 
الأربعاء، 13-01-2021 08:01 م الطيب حسين


واصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفاعه الذي بدأه خلال اليومين الفائتين، حيث صعد اليوم في أكثر من بنك.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي القاهرة، والإسكندرية إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي البركة، وقناة السويس إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشين في بنكي العربي الأفريقي، وكريدي أجريكول إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.


وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.


وزاد سعر الدولار قرشا واحدا مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.63 جنيه للشراء, و15.73 جنيه للبيع.


إلا أنه استقر على مستواه في بنك التعمير والإسكان عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

كما ظل ثابتا في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.



 

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