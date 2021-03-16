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ارتفاع الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

الدولار أمام الجنيه
الدولار أمام الجنيه
 
الثلاثاء، 16-03-2021 07:01 م الطيب حسين
سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه ارتفاعًا ملحوظًا في عدد من البنوك العاملة بمصر خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء بينما استقر في أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشين في بنك كريدي أجريكول إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

كما زاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي العربي الأفريقي، والإسكندرية إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

بينما حافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
 

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