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أكبر بنك قطاع خاص في مصر يرفع الفائدة 6%.. ماذا يحدث؟

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دولك
الخميس، 15-02-2024 01:18 م


رفع البنك التجاري الدولي CIB، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، سعر الفائدة بنسبة تصل إلى 6% على الودائع لأجل المقدمة للأفراد العاديين، وفق بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء.

كما رفع بنك CIB سعر الفائدة بنسبة من 2% إلى 3.5% على 3 أنواع من حسابات التوفير هي "everydaysavers"، و"wellsavers"، و" Beday"، وفق البيانات المنشورة على موقع البنك اليوم.
وجاء تحرك CIB لرفع سعر الفائدة على حسابات التوفير والودائع بعد قرار البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة 2% في آخر اجتماع له وتحرك بنوك أخرى لرفع سعر الفائدة.
وتعد الودائع الأجل التي تبدأ في بعض البنوك من يوم إلى سنة أو أكثر ضمن أكثر أوعية الادخار المفضلة لدى العملاء وذلك للحصول على عائد على مدخراتهم في فترة زمنية قصيرة، وسهولة كسر الوديعة من ثاني يوم ربطها دون التقيد بمرور 6 شهور على ربطها مثل شهادات الادخار.

وتتباين أسعار الفائدة على الودائع لأجل المقدمة للأفراد حسب مدة الوديعة ونوع القطاع بالبنك التجاري الدولي.

ويقسم البنك الودائع لأجل على 6 قطاعات حسب رصيد كل حساب توفير وهو " Prim" و" Plus" و" Wealth" و" Exclusive Wealth" و" Private" كالتالي:

- الوديعة الأسبوعية: من 5.5% إلى 9.5%، حسب نوع القطاع.

- الوديعة شهر وشهران: من 6.75% إلى 11%، حسب نوع القطاع.

- الوديعة 3 شهور: يتراوح العائد من 8% إلى 12%، حسب نوع القطاع.

- الوديعة 6 شهور "يصرف العائد عند نهاية الاستحقاق": يتراوح العائد من 10% إلى 13.75%، حسب نوع القطاع.

- الوديعة سنة واحدة "يصرف العائد شهريا": يتراوح العائد من 12% إلى 15%، حسب نوع القطاع.

- الوديعة سنة واحدة "يصرف العائد نهاية الاستحقاق": يتراوح العائد من 13% إلى 15.25%، حسب نوع القطاع.

- الوديعة أجل سنتين "يصرف العائد شهريا": يتراوح العائد من 15.75% إلى 16%، حسب نوع القطاع.

ويقدم البنك التجاري الدولي ودائع لأجل لكبار السن من 60 عاما إلى تزيد أسعار الفائدة ربع في المائة على كل القطاعات السابقة، وفق موقع البنك.

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