أفضل استراتيجيات التداول في الأسواق المالية

الثلاثاء، 03-10-2023
12:48 م
انتشر التداول في السنوات الأخيرة بفضل انتشار الانترنت وسهولة الاتصال حول العالم. لم يعد التداول مقتصراً على تجار البورصة الضالعين في الأسواق المالية، بل أصبح بإمكان اي شخص في العالم الآن التداول من راحة المنزل ودون الحاجة إلى التواجد الفعلي في الأسواق المالية.
كل ما عليك فعله هو تسجيل حساب في موقع تداول يقدم خدمات سمسرة وتداول، واكتشاف منصات التداول مثل ميتاتريدر 5
أو ميتاتريدر4 التي توفر لك عدة سلع وأصول يمكنك التداول بها. لكن لكي تتمكن من النجاح في الأسواق المالية، يتبع خبراء التداول بعض أهم الاستراتيجيات التي يجب عليك معرفتها.
التداول مع الأخبار
تقتضي هذه الطريقة ترقب الأخبار الاقتصادية والتقارير الشهرية والربعية واتخاذ قرارات التداول بحسب هذه الأنباء. تقوم الشركات بالإعلان عن أخبار اقتصادية تتعلق بالأداء التجاري أو الاقتصادي مثل المبيعات والاستثمارات ولهذه الأخبار وقعاً كبيراً على حركة أسهم الشركات في البورصة.
كما تصدر الحكومات المركزية تقارير ربعية أو شهرية حول مستوى المعيشة والتضخم ونسبة الفائدة، والتي تعطي العديد من المعلومات التي تهم الشركات والتي تؤثر على حركة الأسهم والأسواق المالية.
يقوم المتداولون بترقب هذه الأخبار ويتخذون القرارات الملائمة التي تعكس هذه الأنباء للاستفادة من الارتفاع المرتقب للأسعار.
تداول آخر الجلسة
تقتضي هذه الاستراتيجية انتظار حتى مقربة نهاية اليوم في سوق التداول، أو قرب نهاية جلسة التداول، لاتخاذ القرارات المتعلقة بالتداول سواءً في أسواق البورصة أو السلع أو العملات الأجنبية. يلجأ بعض المتداولون لهذه الطريقة لأن بحلول نهاية الجلسة تتضح حركة الأسعار.
تكمن صعوبة هذه الطريقة في الأوقات المختلفة للأسواق حول العالم إذا كنت تتداول بأسهم أو سلع أو أصول عالمية في الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو اليابان. عندما تشارف الأسواق على الإغلاق في السعودية، تكون سوق البورصة في نيويورك على وشك البدء، وبالعكس إذا كنت تهدف للتداول بالعملات اليابانية حيث تكون الأسواق أغلقت منذ زمن طويل.
لذلك يجب عليك حساب الوقت بطريقة دقيقة وقد يتطلب منك الأمر السهر طويلاً إذا كنت تتداول في الأسواق الأمريكية.
تداول اليوم الواحد
تهدف هذه الاستراتيجية إلى بدء التداول مع بداية الجلسة التداولية وإغلاق الصفقات مع حلول نهاية اليوم في السوق. تقتضي هذه الطريقة الالتزام والتخطيط الدقيق للأصول أو الأسواق التي ترغب بالتداول بها، حيث تتذبذب حركة الأسعار خلال اليوم الواحد، ويجب عليك الالتزام بالانتظار حتى نهاية اليوم وعدم الانجرار وراء التغيرات اللحظية التي قد تثير رغبة التاجر في إغلاق الصفقة لتفادي خسارة معينة أو فتح صفقات أكثر لاستغلال ازدياد الأسعار.
تداول التوجهات
تعني كلمة التوجهات الحركة العامة في السوق أو إجماع السوق على قرار واحد إما بالبيع أو الشراء بحسب حركة السعر. بذلك، يجب عليك دراسة حركة الأسواق والأصول جيداً لتعثر على فرصة حدوث توجه بزخم كافي واستغلال هذه الفرصة للحصول على عوائد كافية.
تكمن صعوبة هذه الطريقة في حاجتها إلى دراسة مطولة و دقيقة لاكتشاف التوجهات القادمة بشكل صحيح، ويؤدي التوقع الصحيح إلى القدرة على الحصول على أرباح كبيرة في فترة قصيرة إذا استمر السعر في التصاعد بشكل مستمر أو بنسبة عالية تصاعدية.
تداول السكالبينج (المضاربة اللحظية)
السكالبينج - أو الدخول والخروج سريعاً - يعني استغلال الأرباح الصغيرة خلال فترة زمنية قصيرة جداً لا تتجاوز 5 أو 10 أو 15 دقيقة. يقوم المتداولون بتكرار هذه الطريقة عدة مرات في اليوم حيث تتراكم هذه الأرباح الصغيرة وقد تتمكن من الحصول على أرباح كافية في اليوم الواحد.
تعني كلمة (سكالبينج) في الإنجليزية النتف، حيث تشير هذه الطريقة إلى نتف العوائد الصغيرة عدة مرات في الجلسة الواحدة والاعتماد على تراكم أرباح صغيرة متكررة.