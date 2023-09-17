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تعرف على تفاصيل شهادات العائد المرتفع في 3 بنوك

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ارشيفية
الأحد، 17-09-2023 12:55 ص

 

تطرح 3 بنوك شهادات ادخار أجل ثلاث سنوات للعائد الثابت بأسعار فائدة مرتفعة إلى حد ما لمخاطبة شريحة المليونيرات وتنمية حجم المدخرات لديها وتعزيز العلاقة بينها وبين هذه الشريحة من العملاء.

 

وتقدم بنوك القاهرة وأبو ظبي الأول والتجاري الدولي CIB شهادات ادخار بأسعار فائدة مرتفعة عن باقي الشهادات المطروحة لديها لمخاطبة كبار العملاء من شريحة المليونيرات وتتباين تفاصيل الشهادات من بنك إلى آخر حسب الحد الأدنى لبيع الشهادة وسعر العائد المقدم عليها.

 

وتتيح البنوك لعملاء الشهادات إمكانية كسرها وسحب أصل الأموال أو جزء منها بشرط مرور 6 شهور على شرائها، كما تسمح بالإقتراض بضمانها بنسبة تصل إلى 95% من إجمالي قيمتها وبسعر فائدة أقل من البرامج الأخرى.

 

ونقدم في السطور التالية تفاصيل شهادات المليونيرات في 3 بنوك والحد الأدنى للشراء وتفاصيل سعر العائد المقدم عليها.

 

بنك القاهرة

 

- شهادة ثلاثية: بسعر فائدة سنوي 19% يصرف العائد شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من مليون جنيه ثم مضاعفات الألف جنيه.

 

البنك التجاري الدولي (CIB)

 

- الشهادة الثلاثية (Premium) للعائد الثابت: بسعر فائدة 18% سنوياً ويصرف العائد شهرياً، ويتيح البنك بيع الشهادة من أول مليون جنيه كحد أدنى ثم مضاعفات الألف جنيه.

 

بنك أبو ظبي الأول

 

- الشهادة الثلاثية (إيليت) للعائد الثابت: بسعر فائدة 18% سنوياً ويصرف العائد شهرياً، ويتيح البنك بيع الشهادة من أول 2.5 مليون جنيه كحد أدنى.

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