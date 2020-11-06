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أسعار متفاوتة للدولار اليوم أمام الجنيه

أسعار-الدولار
أسعار متفاوتة للدولار اليوم أمام الجنيه
 
الجمعة، 06-11-2020 05:43 م
تفاوت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة في عدد من البنوك العاملة بمصر بحسب بيانات البنك المركزي.

وفي بنك مصر سجل سعر صرف الدولار، 15.65 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، وأبو ظبي الإسلامي عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وفي بنك القاهرة 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنوك العربي الأفريقي، والتجاري الدولي، والإسكندرية إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وبلغ في بنكي قناة السويس، والبركة إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
 

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