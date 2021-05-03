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أسعار الذهب تتراجع بشكل غير مسبوق وتسجل هذا الرقم

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أسعار الذهب تتراجع بشكل غير مسبوق وتسجل هذا الرقم

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ذهب
 
الإثنين، 03-05-2021 12:31 م المصريون

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-5-2021 في مصر انخفاضا كبيرًا مقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف العام السابق 2020، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار  21: 900 جنيه في مصر ووصل إلى 920 جنيها للجرام عيار 21.
وسجل متوسط  سعر جرام الذهب عيار 21 : 774 جنيها اليوم الاثنين  3-5-2021 بعد أن كان سعر جرام الذهب عيار 21 الأسبوع الماضي 782 جنيها و 771 الأسبوع قبل الماضي أي انخفض 8 جنيهات مقارنة بالأسبوع الماضي ، بينما سجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير الماضي أي انه انخفض 53 جنيها مقارنة بأول يناير الماضي.
 

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