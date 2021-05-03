أسعار الذهب تتراجع بشكل غير مسبوق وتسجل هذا الرقم

الإثنين، 03-05-2021
12:31 م
المصريون
شهدت أسعار الذهب
اليوم الاثنين 3-5-2021 في مصر
انخفاضا
كبيرًا مقارنة بالأسعار
الأسبوع الماضي، وذلك لجميع أعيرة الذهب
بعد أن شهدت الأسعار
موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا
في منتصف العام السابق 2020، حيث تخطى سعر جرام الذهب
عيار 21: 900 جنيه في مصر
ووصل إلى 920 جنيها للجرام
عيار 21.
وسجل متوسط سعر جرام
الذهب
عيار 21 : 774 جنيها اليوم الاثنين 3-5-2021 بعد أن كان سعر جرام الذهب
عيار 21 الأسبوع الماضي 782 جنيها و
771 الأسبوع قبل الماضي أي انخفض 8 جنيهات مقارنة بالأسبوع الماضي ، بينما سجل الذهب
عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير الماضي أي انه انخفض 53 جنيها مقارنة بأول
يناير الماضي.