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بعد موجة ارتفاع.. أخر سعر سجله الدولار اليوم في البنوك؟

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الأحد، 01-12-2024 02:03 م

 

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري تذبذباً في تعاملات اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، بعد التراجع الذي سجلته العملة الأمريكية في نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، قبل بدء العطلة الأسبوعية للبنوك.

أسعار الدولار اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية

نستعرض أحدث أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديث صادر عن المواقع الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة:

 

البنك الأهلي المصري: 49.54 جنيه للشراء، مقابل 49.64 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.53 جنيه للشراء، مقابل 49.63 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.55 جنيه للشراء،مقابل 49.65 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.63 جنيه للشراء،مقابل 49.73 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.54 جنيه للشراء، مقابل 49.64 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.69 جنيه للشراء، مقابل 49.78 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.61 جنيه للشراء،مقابل 49.71 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.54 جنيه للشراء، مقابل 49.64 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.64 جنيه للشراء، مقابل 49.74 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.55 جنيه للشراء مقابل، 49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار الرسمي من البنك المركزي المصري

وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، استقر سعر الدولار عند 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع.

 

العوامل المؤثرة على سعر الدولار مقابل الجنيه

يرى خبراء الاقتصاد أن هناك عدة عوامل تؤثر في سعر الدولار منها زيادة تدفقات النقد الأجنبي: تدفقات تحويلات العاملين بالخارج تُعد مصدرًا رئيسيًا لدعم الاحتياطي الأجنبي، و حركة الملاحة المتزايدة ساهمت في تعزيز العائدات الدولارية، و زيادة أعداد السياح رفعت تدفقات العملة الأجنبية.

 

 

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