لخطف فتيات.. بيان من الداخلية بشأن بيع أطفال مناديل مخدرة في محطات القطارات

نفى مصدر أمني صحة ما تداولته بعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحذير يتعلق بقيام أطفال في إحدى محطات السكك الحديدية ببيع مناديل مخدرة لإحدى الفتيات بهدف خطفها.

وأوضح المصدر أن المنشور المذكور قديم وسبق تداوله خلال شهر يونيو 2017، وتم فحصه في حينه، حيث ثبت عدم صحة تلك الادعاءات. وأكد أن إعادة نشر هذه الأكاذيب يأتي ضمن مخططات الجماعة الإرهابية لتزييف الحقائق وترويج الشائعات، من خلال إعادة تدوير أخبار قديمة والادعاء بأنها وقائع حديثة بهدف إثارة البلبلة في المجتمع.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروجي هذه الادعاءات، في إطار الحفاظ على الأمن العام ومواجهة الشائعات.