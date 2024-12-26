تعرف على رواتب الحكام في الدوري المصري بعد الزيادة

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، المقابل المادي الذي يحصل عليه حكام الدوري المصري، نظيره إدارتهم للمباريات بعد زيادته.

وقال مصدر : "سيحصل حكم الساحة على مبلغ 10 آلاف بدلاً من 7 آلاف في المباراة، الحكم المساعد يحصل على 7 آلاف بدلاً من 5 ألاف".

وأضاف: "حكم الفار يحصل على مبلغ 7 آلاف بدلاً من 5 آلاف، بينما يحصل الحكم الرابع على 5 آلاف بدلاً 3500".

على الجانب الأخر، كشف مصدر داخل لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، موقف الحكم الدولي محمد عادل من العودة لإدارة مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال المصدر: "نخطط أن يدير محمد عادل مباراة بالدوري في الجولة المقبلة، وسيعتزل بعدها بشكل مباشر".

وكان قد تعرض محمد عادل لأزمة في مباراة الجولة الأولى بالدوري، بسبب تسريب صوتي له مع حكم الفيديو ميدو سلامة، أثناء مراجعته لأحد الحالات الجدلية لمباراة الزمالك والبنك الأهلي.

ووصلت الأزمة إلى قسم الشرطة، بعدما قرر الحكم تحرير محضر ضد إبراهيم فايق مقدم برنامج "الكورة مع فايق"، زاعما أن التسريب الصوتي التي تم إذاعته مفبرك.

يذكر أن محمد عادل أدار مباراة وادي دجلة ومنتخب السويس، في الجولة الماضية من دوري المحترفين المصري.