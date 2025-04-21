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بعد قرار المركزي.. سعر الدولار اليوم في البنوك رسميًا

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الإثنين، 21-04-2025 03:03 م

 

 

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 21-4-2025 أمام الجنيه المصري استقرار خلال التعاملات، وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية الخميس الماضي نتيجة العطلة الأسبوعية، بالبنك المركزى 51.05 جنيه للشراء 51.19 البيع.

 

واستقر سعر الدولار اليوم الإثنين، حيث سجل بالبنك الأهلى المصرى عند 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع وفى بنك مصر 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع وفي بنك القاهرة سجل 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.06 جنيه للشراء 51.16 البيع.

 

وسجل سعر الدولار الان خلال التعاملات كالآتى:

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.06 جنيه للشراء.

 

51.16 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

51.06 جنيه للشراء.

 

51.16 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.06 جنيه للشراء.

 

51.16 جنيه للبيع.

 

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.06 جنيه للشراء.

 

51.16 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.06 جنيه للشراء.

 

51.16 جنيه للبيع.

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