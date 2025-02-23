بعد قرار المركزي رسميًا.. سعر الدولار اليوم يسجل مفاجأة في البنوك

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد في بداية تعاملات الأسبوع وبعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة الخميس الماضي، استقرارًا نسبيًا بعد التراجع الذي سجله ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

ويأتي ذلك في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة، مما أثر على حركة السوق النقدي وساهم في تحقيق نوع من التوازن في سعر الصرف.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، وصل سعر الشراء إلى 50.51 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 50.61 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة، استقر سعر الدولار عند 50.50 جنيه للشراء، ووصل إلى 50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.54 جنيه، وسعر البيع 50.64 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل بنك الإسكندرية 50.50 جنيه للشراء، و50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

فيما سجل بنك البركة 50.50 جنيه للشراء، و50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس، فقد وصل سعر الشراء إلى 50.51 جنيه، وسعر البيع 50.61 جنيه.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وفي بنك كريدي أجريكول، بلغ سعر الشراء 50.51 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 50.61 جنيه.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

كما سجل بنك التعمير والإسكان 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

أما مصرف أبوظبي الإسلامي، فقد بلغ سعر الشراء 50.59 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 50.68 جنيه.