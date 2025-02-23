الأحد 23 فبراير 2025
توقيت مصر 16:02 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد قرار المركزي رسميًا.. سعر الدولار اليوم يسجل مفاجأة في البنوك

أربعينية ترفع دعوى خلع لسبب صادم: بيبعت بنتنا لصديقه

حركة إثيوبية مستفزة.. أزمة جديدة بشأن سد النهضة ووزير الري يعترض

تامر حسني يعلن تكفله بعلاجه بعد الفيديو الصادم.. ماهو مرض إبراهيم شيكا؟

رد قوي من حمـ.ـاس على تعليق الاحتلال الإفراج عن الأسرى

فيديو من زاوية جديدة يوثق ظهور زوج آية عادل في الشباك لحظة سقوطها

زوجته السابقة هربت منه.. مفاجآت جديدة بشأن زوج آية عادل:"سـ.ـادي"

شاهد.. محمد رمضان يفاجئ جامع قمامة بـ 100 ألف جنيه

يتناول الحبة السامة وأطفاله بعد رحيل زوجته بنفس الطريقة

طلعت كفيفة..بلوجر تزعم محاولة اختطافها من سيدة مسنة والأمن يفجر مفاجأة ويحبسها

زوجته السابقة هربت منه.. مفاجآت جديدة بشأن زوج آية عادل:"سـ.ـادي"

Capture
ا
الأحد، 23-02-2025 01:09 م

 

 

كشفت منظمة "سوبر وومن" المتخصصة في مواجهة العنف ضد النساء، تفاصيل جديدة عن زوج المصرية آية عادل التي لقيت مصرعها بعد سقوطها من شرفة مسكنها في الأردن.

وقالت، أن الزوج تبين اعتياده على العنف خلال زواجه من امرأة روسية، وعلاقته بأخرى بوسنية، حيث هربتا منه بسبب "سلوكه العنيف ضدهما".

 

ظروف مأساوية

 

وأضافت، إنه في يوم الجمعة 14 فبراير الجاري، وفي تمام الساعة الثانية ظهراً، فقدت آية عادل حياتها في ظروف مأساوية إثر سقوطها من الطابق السابع لمسكنها في الأردن، حيث كانت تعيش مع زوجها بعد وفاة والدها ومرض والدتها المزمن.

 

مناصب أممية

 

وذكرت وسائل إعلام أن الزوج شغل عدة مناصب أممية، وكان مديرا لبرنامج الشباب والابتكار في المعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة في سويسرا، وعمل كباحث ومحاضر في عدة جامعات مصرية وعربية.

 

التنمية المستدامة

 

وتابعت، الزوج حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة عين شمس في مصر، ودرجة الماجستير في الهندسة البيئية من الجامعة الأميركية في القاهرة، وأكثر من 70 مشروعًا في مجالات التكنولوجيا والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تأسيس وإدارة أربع مؤسسات اجتماعية، والفوز بعدة جوائز دولية.

 

وفاة الزوجة

 

وكان عدد من رواد التواصل قد طالبوا بالتحقيق العاجل في الواقعة التي بدأت بمنشور على مواقع التواصل أعلن فيه زوج مصري مقيم في الأردن عن وفاة زوجته آية عادل، مشيرًا إلى أنها لقيت مصرعها إثر حادث مروع.

وشككت أسرة الزوجة الراحلة وأصدقاؤها في الرواية، موجهين اتهامات للزوج بالتورط في مقتلها، خاصة أنها سقطت من الطابق السابع لمسكنها.

إقرأ ايضا

220251811318593908143

أربعينية ترفع دعوى خلع لسبب صادم: بيبعت بنتنا لصديقه

Capture

حركة إثيوبية مستفزة.. أزمة جديدة بشأن سد النهضة ووزير الري يعترض

Capture

تامر حسني يعلن تكفله بعلاجه بعد الفيديو الصادم.. ماهو مرض إبراهيم شيكا؟

أخبار متعلقة

Capture

فيديو من زاوية جديدة يوثق ظهور زوج آية عادل في الشباك لحظة سقوطها