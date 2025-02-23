الأحد 23 فبراير 2025
توقيت مصر 16:02 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد قرار المركزي رسميًا.. سعر الدولار اليوم يسجل مفاجأة في البنوك

أربعينية ترفع دعوى خلع لسبب صادم: بيبعت بنتنا لصديقه

حركة إثيوبية مستفزة.. أزمة جديدة بشأن سد النهضة ووزير الري يعترض

تامر حسني يعلن تكفله بعلاجه بعد الفيديو الصادم.. ماهو مرض إبراهيم شيكا؟

رد قوي من حمـ.ـاس على تعليق الاحتلال الإفراج عن الأسرى

فيديو من زاوية جديدة يوثق ظهور زوج آية عادل في الشباك لحظة سقوطها

زوجته السابقة هربت منه.. مفاجآت جديدة بشأن زوج آية عادل:"سـ.ـادي"

شاهد.. محمد رمضان يفاجئ جامع قمامة بـ 100 ألف جنيه

يتناول الحبة السامة وأطفاله بعد رحيل زوجته بنفس الطريقة

طلعت كفيفة..بلوجر تزعم محاولة اختطافها من سيدة مسنة والأمن يفجر مفاجأة ويحبسها

فيديو من زاوية جديدة يوثق ظهور زوج آية عادل في الشباك لحظة سقوطها

Capture
ا
الأحد، 23-02-2025 01:37 م

 

وثق مقطع فيديو لحظة سقوط آية عادل من شرفة شقتها في الطابق السابع في العاصمة الأردنية عمان، حيث كانت تقيم مع زوجها.

وأظهر الفيديو شخصًا خلفها، وهو ما أكد رواية العديد من معارفها بأن زوجها هو من قتلها ودفعها من الشرفة، رغم ادعاءه بأنها انتحرت.

وأثارت هذه الواقعة جدلاً واسعاً بعد أن نشر الزوج، الذي يحمل الجنسية المصرية ويقيم في الأردن، منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي يعلن فيه وفاة زوجته آية عادل، مشيرًا إلى أنها لقيت مصرعها إثر حادث مروع.

أسرتها تؤكد مقتلها وتنفي انتحارها

لكن أسرة الراحلة وأصدقاءها شككوا في الرواية الرسمية للزوج، متهمين إياه بالتورط في مقتلها، خاصة أنها كانت تخطط للانفصال عن زوجها، واستأجرت شقة جديدة قبل أيام من الحادث.

تقرير الطب الشرعي

كما كشف تقرير الطب الشرعي أن آية تعرضت لعدة إصابات، منها جرح قطعي في الجبهة وكسر في الجمجمة ونزيف شديد، بالإضافة إلى تعرض فخذها الأيسر وساقها لضرب عنيف باستخدام آلة حادة قبل سقوطها من الشرفة.

إقرأ ايضا

220251811318593908143

أربعينية ترفع دعوى خلع لسبب صادم: بيبعت بنتنا لصديقه

Capture

حركة إثيوبية مستفزة.. أزمة جديدة بشأن سد النهضة ووزير الري يعترض

Capture

تامر حسني يعلن تكفله بعلاجه بعد الفيديو الصادم.. ماهو مرض إبراهيم شيكا؟

أخبار متعلقة

Capture

زوجته السابقة هربت منه.. مفاجآت جديدة بشأن زوج آية عادل:"سـ.ـادي"