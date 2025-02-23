فيديو من زاوية جديدة يوثق ظهور زوج آية عادل في الشباك لحظة سقوطها

وثق مقطع فيديو لحظة سقوط آية عادل من شرفة شقتها في الطابق السابع في العاصمة الأردنية عمان، حيث كانت تقيم مع زوجها.

وأظهر الفيديو شخصًا خلفها، وهو ما أكد رواية العديد من معارفها بأن زوجها هو من قتلها ودفعها من الشرفة، رغم ادعاءه بأنها انتحرت.

وأثارت هذه الواقعة جدلاً واسعاً بعد أن نشر الزوج، الذي يحمل الجنسية المصرية ويقيم في الأردن، منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي يعلن فيه وفاة زوجته آية عادل، مشيرًا إلى أنها لقيت مصرعها إثر حادث مروع.

أسرتها تؤكد مقتلها وتنفي انتحارها

لكن أسرة الراحلة وأصدقاءها شككوا في الرواية الرسمية للزوج، متهمين إياه بالتورط في مقتلها، خاصة أنها كانت تخطط للانفصال عن زوجها، واستأجرت شقة جديدة قبل أيام من الحادث.

تقرير الطب الشرعي