السيارة تهشمت تمامًا.. تعرض لاعب الزمالك لحادث بعد مباراة القمة

تعرّض أحمد محمود، لاعب نادي الزمالك، لحادث سير عقب مباراة القمة أمام الأهلي، التي جمعت الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأوضحت مصادر أن الحادث أسفر عن تهشّم سيارة اللاعب، إلا أنه لم يتعرض لأي إصابات بفضل الله.

يذكر أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 أمس الخميس، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره زد يوم الخميس المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز.