المالية تخصص 100 مليار جنيه إضافية للعمالة الغير منتظمة

الأربعاء، 18-11-2020
07:00 م
أحمد سالم
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه بناء على تعليمات رئيس الجمهورية تم توجيه 100 مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة بالمرحلة الثانية بالتنسيق مع وزارة المالية
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وأكد الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" ، المذاع على فضائية dmc، أن المستفيدين بالمرحلة الأولى بمنح العمالة
غير المنتظمة مليون و600 ألف عامل للتسهيل المعيشة فى ظل حائجة كورونا
.
ولفت محمد سعفان وزير القوى العاملة، إلى أنه إنه تم صرف 2.4 مليار جنيه في المرحلة الأولى من منحة العمالة
غير المنتظمة.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء وجه بالانتهاء من تدقيق البيانات لحصر المستفيدين من منحة العمالة
غير المنتظمة في المرحلة الثانية من أجل تحديد موعد صرف منحة العمالة
غير المنتظمة.
وأوضح سعفان، أنه سيتم الإنتهاء من تدقيق الأرقام مع نهاية الأسبوع وعرضها على رئيس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل لتحديد موعد صرف منحة العمالة
غير المنتظمة في المرحلة الثانية.
وأكمل محمد سعفان: "عدد المستفيدين من المرحلة الأولى 1.6 مليون عامل، ومن المتوقع أن نشهد زيادة في أعداد المستفيدين من منحة العمالة
غير المنتظمة في المرحلة الثانية" .