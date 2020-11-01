الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 18:56 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

خبير أوبئة يحذر من تفشي "كورونا" في نوفمبر

ارتكبوا عشرات الجرائم.. شرطة السعودية تفتك بهؤلاء

تحذيرات.. هطول أمطار غزيرة على السعودية

القبض على قاتل «شهيد الشهامة» بالإسكندرية

كاتب سعودي: قوارض تدمر الوطن بمنتهى الغباء

السعودية.. إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد

شاهد.. تقييم إطلالات "يسرا" خلال فعاليات مهرجان الجونة

العقوبة والغرامة تنتظر "كهربا" وفقا للائحة

استاذ جراحات سمنة يكشف عن مميزات عملية تكميم المعدة

ADS
 

أول مأذونة بالإسماعيلية: جالي عروسين بعد نص ساعة من التعيين

مأذونات
زواج
 
الأحد، 01-11-2020 05:37 م أحمد سالم
روت نشوى جاد، أول سيدة تعمل مأذون شرعي بمحافظة الإسماعيلية، أول مأذون سيدة تدخل مسجد، تفاصيل عملها ،قائلة :” إنها تخرجت من كلية الحقوق، وحصلت على ماجستير قانون، وهي حاليًا باحثة دكتوراه”.

وأضافت “نشوى جاد”، خلال حوارها ببرنامج “سكر الهوانم” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، اليوم الأحد، أن والدها كان متابع لظهور أول مأذونه في مصر أمل سليمان عام 2008، وكان دائمًا ما يحكي لها عنها كمثال لسيدة عظيمة، وتحدث معها عن أنها تتجه لهذه الاتجاه.

وأوضحت ،أنها اتجهت لمحكمة الأسرة بالإسماعيلية وقدمت أوراقها في وظيفة مأذون وانتظرت 7 سنوات حتى تم تعيينها مأذونة واضطرت للاستقالة من عملها كباحث قانوني بجهاز التنظيم والإدارة، معقبة:” زوجي هو الجندي المجهول في حياتي وكان داعم قوي لي”.

ونوهت، بأنها بمجرد تعيينها والحصول على دفاتر المأذون، كان الناس يبحثوا عن مكتبها لبدء العمل وكان هناك ترحيب كبير بها، معقبة: “بعد نص ساعة من التعيين جالي تليفون علشان نبدأ نشتغل”.
 

إقرأ ايضا

تامر أمين

تعليق شديد اللهجة من تامر أمين على المسيئين للرسول

سيد علي

سيد علي يحرج مطرب مهرجانات على الهواء

مصطفي بكري

مصطفى بكري: لهذا السبب سأشارك في انتخابات النواب

أخبار متعلقة

تامر أمين

تعليق شديد اللهجة من تامر أمين على المسيئين للرسول