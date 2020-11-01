أول مأذونة بالإسماعيلية: جالي عروسين بعد نص ساعة من التعيين

الأحد، 01-11-2020
05:37 م
أحمد سالم
روت نشوى جاد، أول سيدة تعمل مأذون شرعي
بمحافظة الإسماعيلية، أول مأذون سيدة تدخل مسجد، تفاصيل عملها ،قائلة :” إنها تخرجت من كلية الحقوق، وحصلت على ماجستير قانون، وهي حاليًا باحثة دكتوراه”.
وأضافت “نشوى جاد”، خلال حوارها ببرنامج “سكر الهوانم” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، اليوم الأحد، أن والدها كان متابع لظهور أول مأذونه في مصر أمل سليمان عام 2008، وكان دائمًا ما يحكي لها عنها كمثال لسيدة عظيمة، وتحدث معها عن أنها تتجه لهذه الاتجاه.
وأوضحت ،أنها اتجهت لمحكمة الأسرة بالإسماعيلية وقدمت أوراقها في وظيفة مأذون وانتظرت 7 سنوات حتى تم تعيينها مأذونة واضطرت للاستقالة من عملها كباحث قانوني بجهاز التنظيم والإدارة، معقبة:” زوجي هو الجندي المجهول في حياتي وكان داعم قوي لي”.
ونوهت، بأنها بمجرد تعيينها والحصول على دفاتر المأذون، كان الناس يبحثوا عن مكتبها لبدء العمل وكان هناك ترحيب كبير بها، معقبة: “بعد نص ساعة من التعيين جالي تليفون علشان نبدأ نشتغل”.