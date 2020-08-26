أمريكا توجه اتهامًا رسميًا لإسرائيل

26 أغسطس 2020 - 07:47 م

اتهمت وزارة العدل الأميركية شركة الأدوية الإسرائيلية العملاقة (تيفا) بالتلاعب بأسعار عقاقير طبية بشكل غير قانوني، عن طريق التفاهم مع أطراف أخرى بين عامي 2013 و2015، ما حمل المرضى 350 مليون دولار إضافية للحصول على الأدوية.

وقالت الوزارة في بيان مساء الثلاثاء إن شركة (تيفا) اتفقت مع العديد من الشركات على تحديد الأسعار والتلاعب باستدراج العروض، وتوزيع الزبائن فيما بينها للعديد من الأدوية النوعية بما في ذلك دواء (برافاستاتين) المنظم للكوليسترول.

وقالت شركة تيفا إنها "تشعر بخيبة أمل لاختيار الحكومة المضي قدما بهذه المحاكمة".