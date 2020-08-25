محمد صبحي يناشد هذا الفنان: أرجوك لا تهز صورة أحمد زكي أمام جمهوره

أحمد عادل شعبان
أكد الفنان محمد صبحي رفضه القاطع لتجهيز محمد رمضان لمسلسل يتناول حياة الفنان الراحل أحمد زكي.
وقال في لقاء مع برنامج "التاسعة: أحمد زكي عاش من أجل الفن ولم تكن سيارته فارهة وتوفي وليس لديه الكثير من الأموال.
وأضاف: أما محمد رمضان فيمتلك الكثير من السيارات الفارهة والجمهور لن يتقبل هذا الأمر من رمضان حيث أن شخصية أحمد زكي كانت بسيطة.
وتابع: أرجو ألا يظهر هذا العمل للنور حتى لا تهتز صورة أحمد زكي أمام جمهوره وأرجو أن تظل بطبيعتها وعفويتها.
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