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محمد صبحي يناشد هذا الفنان: أرجوك لا تهز صورة أحمد زكي أمام جمهوره

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محمد صبحي
محمد صبحي

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محمد رمضان

أحمد زكي

محمد صبحي

أكد الفنان محمد صبحي رفضه القاطع لتجهيز محمد رمضان لمسلسل يتناول حياة الفنان الراحل أحمد زكي.

وقال في لقاء مع برنامج "التاسعة: أحمد زكي عاش من أجل الفن ولم تكن سيارته فارهة وتوفي وليس لديه الكثير من الأموال.

وأضاف: أما محمد رمضان فيمتلك الكثير من السيارات الفارهة والجمهور لن يتقبل هذا الأمر من رمضان حيث أن شخصية أحمد زكي كانت بسيطة.

وتابع: أرجو ألا يظهر هذا العمل للنور حتى لا تهتز صورة أحمد زكي أمام جمهوره وأرجو أن تظل بطبيعتها وعفويتها.

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