السعودية تسمح لمواطنيها بالعودة برا للمرة الأولى منذ إغلاق كورونا

24 أغسطس 2020 - 01:45 م

أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية، يوم الإثنين، أنها أتاحت للمواطنين السعوديين من الجنسين، وأفراد أسرهم من غير السعوديين، والعمالة المنزلية المقيمة في المملكة المرافقة لهم، بالعودة للبلاد برا، لأول مرة منذ إغلاق الحدود قبل أشهر بسبب فيروس كورونا.









وأوضحت المديرية، أن القرار حدد في المرحلة الأولى عددا من المنافذ البرية مع الدول المجاورة التي يسمح بالعودة من خلالها، وهي ”الخفجي، الرقعي، البطحاء، جسر الملك فهد، على أن تتم إضافة بقية المنافذ البرية في المرحلة الثانية.









وأضافت أنه ”يتعين على المواطنين والمواطنات الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية، إرفاق الوثائق والمستندات التي تثبت صلة القرابة للمرافقين معهم (من غير السعوديين) للحصول على الموافقة المسبقة قبل وصولهم للمنفذ“.









وبينت أن تلك الخطوة تتم من خلال الدخول على منصة ”أبشر“ للخدمات الإلكترونية.





وأكدت مديرية الجوازات، ضرورة إحضار شهادة فحص (PCR- لغير السعوديين ) بنتيجة سلبية من فيروس كورونا (كوفيد 19) ولا يكون قد مضى عليها أكثر من (48) ساعة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة.









وأغلقت السعودية حدودها البرية ومنافذها ومطاراتها في آمارس الماضي، ضمن إغلاقات أوسع شملت المدارس وأماكن العمل للحد من تفشي كورونا، قبل أن تتراجع عن تلك القرارات تدريجيا، وتبقى تعليق السفر الخارجي ساريا حتى الآن.









وخلال أشهر الإغلاق تلك، نظمت الرياض العديد من الرحلات الجوية لنقل مواطنيها العالقين في الخارج، مع إخضاعهم للعزل الإلزامي لمدة 14 يوما عند العودة، لكن لايزال الكثير منهم بانتظار فتح السفر مجددا للعودة إلى البلاد.







