  • الأربعاء 19 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر10:36 م
Advertisements
بحث متقدم
هلال

كيف نحتفل برأس السنة الهجرية؟.. داعية يجيب

استخراج الذهب

أسعار الذهب تهوى بشكل مفاجئ في ختام التعاملات

بايرن ميونيخ وليون

بث مباشر.. بايرن ميونيخ وليون في دوري أبطال أوروبا

الأوقاف

متحدث الأوقاف يوضح شروط إقامة الجمعة بالمساجد

كورونا

المصل واللقاح يعلق على علاج كورونا الروسي

منظمة الصحة العالمية

توجيه عاجل من وزيرة الصحة بشأن طفل "العجانة"

الأهلي وبيراميدز

مفاجأة كبرى.. مهاجم الأهلي يوقع لـ"بيراميدز"

الطيب

ماذا قال شيخ الأزهر عن اختياره الشخصية الإسلامية لعام 2020؟

كورونا الإمارات

الإمارات تسجل ارتفاعًا قياسيًا في إصابات كورونا

الرئيس السيسي

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا

كيف نحتفل برأس السنة الهجرية؟.. داعية يجيب

الصفحة الأخيرة

هلال
هلال

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الإفتاء تعلن غدًا أول أيام السنة الهجرية الجديدة

#

رئيس الوزراء يهنئ الأمة العربية والإسلامية برأس السنة الهجرية

#

الخميس المقبل.. إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

#

كيف ينتقل "كورونا" عبر الهواء؟.. استشاري مناعة يجيب

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الاحتفال بدخول العام الهجرى الجديد، يكون بأن تكون مسلما يسلم الناس من لسانك، وأن تكون مهاجرا بهجر كل ما يغضب الله.


وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم : "ملك الموت يأتى بغتة، فعليك دائما أن تطبق مبادئ وقيم الإسلام".


وقال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن تتبع زلات الناس وكشف عوراتهم وفضحهم على مواقع التواصل الاجتماعي؛ يعتبر من أعمال المنافقين.


وأوضح «عبدالمعز» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن المؤمن دائمًا يستر الناس ولا يكشف عورتهم؛ حتى لا يفضحه الله- سبحانه وتعالى-، ويغفر أخطاء الناس؛ حتى يغفر الله- تعالى- له.


وأشار إلى أننا لو تغافلنا عن أخطاء الناس وعوراتهم؛ سيصبح لدينا مجتمع سويّ خالٍ من المشاكل.


وفي حلقة سابقة، أكد رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، أن قلة البركة في الوقت؛ من علامات الساعة، مشيرًا إلى أن ما كان يفعله النبى محمد- صلى الله عليه وسلم- فى يوم؛ نفعله نحن الآن فى شهور.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

رحم مصر.. هل عقم أم انقطعت عنه دورة الحياة؟!

فراج إسماعيل

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» فيديو.. عنصري أبيض يسخر من السود ولكمة قوية تفقده الوعي
» القرود تضرب عن العمل احتجاجًا على الأجور غير العادلة
» الإفتاء تعلن غدًا أول أيام السنة الهجرية الجديدة
» حملة «بايدن» تنفي علاقتها بناشطة مسلمة تدعو إلى مقاطعة إسرائيل
» عن خفض الرغيف.. التموين: لن نسمح باستغلال المواطن
» الطريق إلى نهائي الأبطال.. تشكيل بايرن ميونيخ وليون
» متنزه يتعرض لإصابة خطرة ويظل بمفرده داخل الغابة لمدة أسبوعين
» الكويت.. البرلمان يقر قانونًا بشأن الأجيال القادمة
» استعدادًا للقمة.. الزمالك يدخل في معسكر مغلق وسط أجواء خاصة
» تصريحات نارية من الأهلى عن أزمة مؤمن زكريا
» فيديو.. تأخرت الممرضة عن عملها فأجرت عملية توليد بالشارع

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:00 ص

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة