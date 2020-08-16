الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

16 أغسطس 2020 - 08:57 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 16 أغسطس حالة من الاستقرار حيث سجل 15.93 جنيه.

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.88 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.98 جنيه للشراء، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.88 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.98 جنيه .

كما سجل الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 15.89 جنيه للشراء وللبيع سجل 16 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.88 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.98 جنيه.