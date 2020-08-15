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عبوتان ناسفتان تستهدفان رتلين تابعين للتحالف الدولي بالعراق

عرب وعالم

التحالف الدولي
التحالف الدولي

الطيب حسين

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أفاد مصدر أمني عراقي اليوم السبت، بأن رتلين تابعين للتحالف الدولي استهدفا بعبوتين ناسفتين جنوبي العراق.

وقال المصدر إن "عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم على طريق رتل يوصل دعما لوجستيا لقوات التحالف الدولي بين محافظتي ذي قار والبصرة جنوبي العراق".

وأضاف، أن "عبوة أخرى انفجرت على طريق رتل آخر في محافظة ذي قار"، مشيرا إلى أن "الاستهدافين لم يتسببا بأي خسائر بشرية".

وأفادت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق أمس الجمعة، بأن انفجارا بعبوة ناسفة طال رتلا تابعا للتحالف الدولي بمحافظة الديوانية وسط العراق.


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