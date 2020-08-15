رئيس بيلاروسيا يستغيث بـ «بوتين» لمواجهة الاحتجاجات المتصاعدة

15 أغسطس 2020 - 04:56 م

أجرى رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اتصالاً هاتفيًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مع استمرار تصاعد الاحتجاجات في الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية.





ونقلت وسائل إعلام رسمية في بيلاروسيا عن لوكاشينكو: "هناك حاجة للاتصال (بالرئيس الروسي فلاديمير) بوتين حتى أتمكن من التحدث إليه الآن، لأنه لم تعد (الاحتجاجات) تشكل تهديدًا لبيلاروسيا فقط".





وأضاف: "الدفاع عن بيلاروسيا اليوم لا يقل عن الدفاع عن فضاءئا بأكمله، دولة الاتحاد. ... الذين يجوبون الشوارع، معظمهم لا يفهم هذا"





ويواحه لوكاشينكو، الذي يُعرف باسم "آخر ديكتاتور في أوروبا"، والذي يحكم بيلاروسيا منذ 26 عامًا، احتجاجات مستمرة منذ الإعلان مؤخرًا عن نتيجة انتخابات متنازع عليها يقول منتقدوه إنه حاول تزويرها.





وخوفًا على حياتها، فرت مرشحة المعارضة سفياتلانا تسيخانوسكايا إلى ليتوانيا، حيث واصلت حث أتباعها على مواصلة الاحتجاجات.



