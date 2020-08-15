  • السبت 15 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر08:05 م
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامي كارم محمود

من هو الإعلامي المصري «كارم محمود» الذي استقال من «الجزيرة»؟

محققو مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)

(إف بي آي) يتوجه إلى بيروت للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت

رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو

رئيس بيلاروسيا يستغيث بـ «بوتين» لمواجهة الاحتجاجات المتصاعدة

العراق تسجل أول حالة لـ"كورونا"

العراق يسجل أعلى إصابات يومية بكورونا

عوامة تنقذ فتاتين من الموت بعد أن علقتا في البحر 15 ساعة

عوامة تنقذ فتاتين من الموت بعد أن علقتا في البحر 15 ساعة

الجيش السعودي يصد هجوماً للحوثيين على الحدود

السعودية تصد هجومًا بالطائرات المفخخة

شويكار

نجل فؤاد المهندس يكشف عن وصية "شويكار" أثناء دفنها

مفتي عمان

مفتي سلطنة عمان: تحرير الأقصى واجب شرعي

غدى عيد الاحمدي

فيديو صادم.. اغتصاب فتاة سعودية والجاني مفاجأة

فنان

فنان شهير يهدد رئيس دولة: سأجعلك تبكي في قصرك

رئيس بيلاروسيا يستغيث بـ «بوتين» لمواجهة الاحتجاجات المتصاعدة

الصفحة الأخيرة

رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو
رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

رئيس دولة أجنبية يعلن إصابته بـ" كورونا"

#

اللجنة العلمية لـ"كورونا" تكشف سر ارتفاع الوفيات

#

وفاة رئيس الجالية المسلمة في إسبانيا بـ"كورونا" والحكومة تنعيه

#

إصابة طبيب "بوتين" بـ"كورونا"

أجرى رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اتصالاً هاتفيًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مع استمرار تصاعد الاحتجاجات في الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية.
ونقلت وسائل إعلام رسمية في بيلاروسيا عن لوكاشينكو: "هناك حاجة للاتصال (بالرئيس الروسي فلاديمير) بوتين حتى أتمكن من التحدث إليه الآن، لأنه لم تعد (الاحتجاجات) تشكل تهديدًا لبيلاروسيا فقط". 

وأضاف: "الدفاع عن بيلاروسيا اليوم لا يقل عن الدفاع عن فضاءئا بأكمله، دولة الاتحاد. ... الذين يجوبون الشوارع، معظمهم لا يفهم هذا"

ويواحه لوكاشينكو، الذي يُعرف باسم "آخر ديكتاتور في أوروبا"، والذي يحكم بيلاروسيا منذ 26 عامًا، احتجاجات مستمرة منذ الإعلان مؤخرًا عن نتيجة انتخابات متنازع عليها يقول منتقدوه إنه حاول تزويرها. 

وخوفًا على حياتها، فرت مرشحة المعارضة سفياتلانا تسيخانوسكايا إلى ليتوانيا، حيث واصلت حث أتباعها على مواصلة الاحتجاجات.

واتهمت كل من روسيا البيضاء وروسيا، قوى خارجية بالوقوف وراء الاحتجاجات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مأساة.. مصرع فتاة بعد أن «سقط هاتفها في الحمام»
» ما علامات الإصابة بكورونا لدى الأطفال؟
» مفتي سلطنة عمان: تحرير الأقصى واجب شرعي
» مأساة.. يقتل نجل جاره بعد تناوله العشاء مع والده
» 1413 إصابة و 30 وفاة جديدة في السعودية بكورونا
» علاقة مع "عيل".. كشف لغز العثور على جثة ستينية في العجوزة
» عوامة تنقذ فتاتين من الموت بعد أن علقتا في البحر 15 ساعة
» "الجبلاية" فى ورطة بسبب القمة
» عثر عليها جثة هامدة بعد عملية اغتصاب
» وفاة حارس مرمى الزمالك السابق
» الوليد بن طلال يغرد بالإنجليزية.. ما الأمر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:12 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة