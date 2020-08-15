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فيديو صادم.. اغتصاب فتاة سعودية والجاني مفاجأة

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غدى عيد الاحمدي
غدى عيد الاحمدي

محمد فضل

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اغتصاب

سعودية

صدمة

غدى عيد الاحمدي

اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي، في السعودية على وقع فيديو لفتاة زعمت فيه تعرضها للاغتصاب على يد شقيقها لمدة 6 سنوات.

وظهرت الفتاة وتدعى غدى عيد الأحمدي، في فيديو قالت إنها من محافظة جدة، وتعرضت للاغتصاب والتحرش الجنسي على يد شقيقها لمدة 6 سنوات.

وعرضت الفتاة، الهوية الوطنية في الفيديو وقالت إنها تعرضت للاغتصاب من أخيها الذي يعمل ممرضًا بأحد المستشفيات منذ كانت طفلة، مشيرة إلى أنها أبلغت أهلها بالأمر لكنهم لم يتخذوا أي رد فعل تجاهه سوى أنهم جعلوه يقسم على القرآن بألا يتعرض لها فقط.

وأوضحت أنها الآن أم لطفل وتخشى أن يتعرض لمثل ما تعرضت له؛ محذرة الآباء والأمهات من شقيقها وأمثاله وطالبتهم بدعم أبنائهم وحمايتهم حتى لا تتكرر المأساة.

ونشرت حسابات سعودية فيديو الفتاة وعلقت بالقول :"غدي عيد الأحمدي تظهر في فيديو تقول فيه أنها تعرضت للتحرش والإغتصاب من أخوها وعائلتها ترد "اخوها حافظ القران وحلفناه على المصحف وحلف أنه لم يفعل شيء"، والجهات المعنية صامتة حتى الان".

وتصدر هاشتاج باسم الفتاة الترند على موقع "تويتر"، ما بين مشكك فيما قالته الفتاة التي تقيم حاليا خارج السعودية، بينما طالب البعض الشرطة بفتح تحقيق في الواقعة.


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