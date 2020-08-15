تفاصيل انهيار عقار قصر النيل

متابعات- أمينة عبد العال
انهار منذ قليل عقار في شارع قصر النيل علي مساحة 1500 متر ومكون دور أرضي و 4 أدوار وتمكنت قوات الدفاع المدني من إنقاذ 14 شخص من تحت الأنقاض و إسعاف شخصين و نقل أثنين إلي مستشفي أحمد ماهر لإجراء الإسعافات اللازمة .
ومازالت قوات الحماية المدنية مستمرة في عمليات الإنقاذ بموقع العقار ، وتم فصل كافة المرافق عنه .
في سياق متصل تم فرض كردون أمني بالمنطقة حتى ينتهي رجال الحماية المدنية من القيام بعملهم ، بوجود الإسعاف و الحماية المدنية وقيادات المحافظة و القيادات الأمنية وعلي رأسها اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ،حسبما نشرت " اليوم السابع " .
و يوجد أسفل العقار بالدور الأرضي شركة صرافة و مصنع و محلات ملابس و مكاتب إدارية وعرض موبيليا مغلق .
جدير بالذكر أنه جاري حصر السكان ومعرفة الخسائر بالتزامن مع عمليات الإنقاذ .
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