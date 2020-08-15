بكري : هذا الوزير لا يعرف الراحة

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صدى البلد

مصطفى بكرى

كامل الوزير

أشاد الإعلامي مصطفى بكري، بخطة عمل الفرق كامل الوزير، وزير النقل، قائلا :" يصنع المستحيل ولا يعرف الراحة". 

وأضاف خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أن غدا الأحد سيتم افتتاح المرحلة الرابعة من مترو الأنفاق لنشاهد إنجازًا كبيرًا بتكلفة 16.4 مليار جنيه.

وتابع :"الفريق كامل الوزير في لقاءه الأخير مع الرئيس عبد الفتاح السيسي كشف عن أن تكلفة مشاريع النقل والسكة الحديد يبلغ تريليونًا و100 مليار جنيه". وواصل حديثه قائلا:" وزير النقل دائما ما يتواجد في مكتبه، ويقابل المواطنين من 8 صباحًا حتى 11 صباحًا ويستمع إلى شكواهم".

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