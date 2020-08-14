حبس نجل رئيس إفريقي سابق بتهمة الفساد

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سجن رئيس قرغيزستان السابق بتهمة الإفراج عن مجرم خطير

ذكرت وكالة الأنباء البرتغالية "لوسا" أن حكما بالسجن خمس سنوات صدر اليوم الجمعة على خوسيه فيلومينو دوس سانتوس، نجل الرئيس الأنجولي السابق بعد إدانته بتهم فساد.

وأدين نجل الرئيس السابق بالاحتيال بنحو 500 ألف دولار أمريكي عندما كان يرأس صندوق الثروة السيادية للبلاد.

واستقال الأب خوسيه إدواردو دوس سانتوس من الرئاسة في سبتمبر عام 2017، بعد 38 عاما في السلطة، وحل محله الرئيس جواو لورينسو، الذي تعهد في حملته الانتخابية باتخاذ إجراءات حاسمة ضد الفساد.

وتصرف لورينسو بسرعة، وأقال إيزابيل دوس سانتوس، ابنة الرئيس السابق التي تردد أنها أغنى امرأة في إفريقيا من منصب رئيس شركة النفط الحكومية سونانغول.

وواجهت إيزابيل اتهامات باختلاس ملايين الدولارات من الأموال العامة بالشركة. 


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